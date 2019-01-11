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Продукцию, сделанную в исправительных учреждениях области, покажет ГУФСИН

Там представлено прачечное и продовольственное оборудование продукция легкой промышленности и другие экспонаты.
сегодня в 18:05
  |  Общество

ГУФСИН России по Челябинской области открыли выставочный зал промышленного сектора исправительных учреждений. Среди образцов представлен широкий ассортимент продукции, произведенной в исправительных учреждения области.

Выставочный зал создан в целях демонстрации промышленного потенциала уголовно-исполнительной системы Челябинской области и установления долгосрочных контактов с коммерческими и государственными структурами региона. Открытие новых производственных участков позволит увеличить количество рабочих мест в исправительных учреждениях области и положительно скажется на социальной реабилитации осужденных после освобождения. — рассказали сайту «Первый областной» а пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

Торжественную красную ленточку перерезали начальник ГУФСИН области Виктор Брант и заместитель губернатора региона Олег Климов. В выставочном зале представлено прачечное и продовольственное оборудование продукция легкой промышленности, металло- и деревообработки, светодиодные светильники, продукты питания и сувенирные изделия.

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