/ Продукцию, сделанную в исправительных учреждениях области, покажет ГУФСИН

Там представлено прачечное и продовольственное оборудование продукция легкой промышленности и другие экспонаты.

ГУФСИН России по Челябинской области открыли выставочный зал промышленного сектора исправительных учреждений. Среди образцов представлен широкий ассортимент продукции, произведенной в исправительных учреждения области.

Выставочный зал создан в целях демонстрации промышленного потенциала уголовно-исполнительной системы Челябинской области и установления долгосрочных контактов с коммерческими и государственными структурами региона. Открытие новых производственных участков позволит увеличить количество рабочих мест в исправительных учреждениях области и положительно скажется на социальной реабилитации осужденных после освобождения. — рассказали сайту «Первый областной» а пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

Торжественную красную ленточку перерезали начальник ГУФСИН области Виктор Брант и заместитель губернатора региона Олег Климов. В выставочном зале представлено прачечное и продовольственное оборудование продукция легкой промышленности, металло- и деревообработки, светодиодные светильники, продукты питания и сувенирные изделия.