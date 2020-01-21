Закрыли дорогу между двумя поселками в Еткульском районе

Миндортранс опасается за безопасность водителей и пассажиров.

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Между поселками Березняки и Депутатский в Еткульском муниципальном районе прекращено движение автомобилей. Здесь ведутся работы компанией АО «ЮГК», которые могут быть не безопасны для случайных проезжающих.

«Запрет вводится в связи с невозможностью обеспечения безопасности дорожного движения по причине производства работ АО „ЮГК“ вблизи данной дороги», — сообщили в региональном Миндортрансе.

Для удобства жителей был организован объезд.

Напомним, что дорога между Березняками и Депутатским давно стала головной болью для жителей этих поселков. Валы из скального грунта и породы регулярно затрудняют проезд, и людям приходится ездить по технологической дороге.