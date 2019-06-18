/ Вокруг Челябинска появится новая объездная дорога

Трасса соединит микрорайон Белый хутор с автодорогой «Шершни - Северный - обход Челябинска».

В Сосновском районе Челябинской области появится новая дорога. Она будет объездной для Челябинска и пройдет через микрорайон Белый Хутор в поселке Западный. На строительство трассы будут выделены бюджетные деньги.

Дорога соединит новые микрорайоны Западного и детский сад № 51 с автодорогой «Шершни — Северный — обход города Челябинска». Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ЮУ КЖСИ, все работы пройдут в два этапа. На первом запланировано строительство подъездных путей к микрорайону Белый хутор протяженностью 4,4 километра, на втором этапе специалисты переустроят линий электропередач напряжением 500 киловатт и протяженностью 675 метров.

Новая дорога решит проблему нескольких тысяч людей, проживающих сегодня в поселке Западный и вынужденных пользоваться единственной узкой проезжей частью через микрорайоны «Вишневая горка» и «Женева». Инвестиции на строительство первой очереди выделяются в рамках подготовки областного центра к саммитам 2020 — в президентской деревне Белого хутора разместятся члены международных делегаций стран ШОС и БРИКС. — рассказал сайту «Первый областной» пресс-секретарь ЮУ КЖСИ Артем Чебалкин.

Стоимость реализации проекта будет определена по итогам аукциона. Предельный объем направленных инвестиций составляет 324,4 миллиона рублей.

Напомним, что два года назад властями рассматривались альтернативные варианты дороги, включая проекты через СНТ «Петушок». Тогда вопрос вызвал большой общественный резонанс из-за необходимости снести десятки садовых домовладений.