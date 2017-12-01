/ Администрация перекрыла улицу в Центральном районе из-за ремонта линий электропередачи

Ограничения введены до 11 декабря.

В Центральном районе Челябинска введены ограничения на улице Татьяничевой. Часть дороги в квартале от улицы Худякова до улицы Образцова перекрыта для транспорта. Ограничения введены для работы ремонтных служб на линиях электропередачи.



В связи с аварийными работами на кабельной линии до 11 декабря прекращено движение транспорта по улице Татьяничевой между домами № 17 и № 22/2. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.



Власти города просят горожан внимательно планировать свой маршрут и учитывать действующие ограничения.

