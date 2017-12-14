/ «Животное - это не вещь». Гуманное отношение к животным как живым существам закрепили законом о живодерах

Инициатор законопроекта Владимир Бурматов объяснил новые положения.

Наказание за жесткое обращение с животными ужесточилось после принятия поправок в законопроект. Изменения позволяют наказывать живодеров, догхантеров и садистов, причем нарушителям грозит реальный срок за издевательства над четвероногими питомцами. Теперь живодерство переквалифицировано в преступление средней тяжести, а сами животные считаются живыми объектами.

Государственная Дума седьмого созыва последовательно гуманизирует законодательство в отношении защиты животных. У нас на рассмотрении лежит еще один закон — о запрете притравочных станций, где идет натаскивание охотничьих собак на живых зверей. А что касается ужесточения наказания до пяти лет лишения свободы живодерам, то здесь мы защищаем не только животных, но и наших граждан, потому что статистика неумолима: 85% преступников, совершивших тяжкие преступления в отношении наших граждан, до этого совершали преступления в отношении животных. — заявил на пленарном заседании Госдумы парламентарий Владимир Бурматов.



Напомним, накануне Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о жестоком обращении с животными. После принятия поправок максимальное наказание для живодеров увеличилось до 5 лет. Такой срок грозит за «жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли или страданий, а равно из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, совершенное в присутствии малолетнего, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, с использованием садистских методов или в отношении нескольких животных».