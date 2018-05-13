/ Челябинка обнаружила обгорелый труп «самого милого и доброго» кота

Неизвестные жестоко обошлись с домашним питомцем.

Накануне жительница Челябинска обнаружила обгорелый труп своего питомца. Инцидент произошел в частном секторе на АМЗ. Хозяйка кота поделилась в социальных сетях своей болью. На снимках видно, что живот и лапы белоснежного кота обуглены.

По улице Толбухина обнаружила труп своего домашнего самого милого и доброго кота! Его просто подожгли! Ребенок очень переживает за потерю своего любимого питомца! — рассказала сайту «Первый областной» хозяйка кота Людмила Панова.

Пострадавшая предполагает, что к убийству могли быть причастны дети.

Напомним, недавний случай жестокого обращения с животными был зафиксирован в Магнитогорске. Там искалеченного пса выбросили на помойку. У собаки отрезаны уши, ветеринары обнаружили многочисленные ушибы на теле. Сейчас для травмированного животного нашли временную передержку.