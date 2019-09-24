Маргарита Павлова посетила психиатрическую больницу, из которой сбегали пациенты

Омбудсмен лично проверила условия содержания больных в учреждении и осталась недовольна.

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Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова провела собственную проверку в Челябинской Областной психоневрологической больнице № 1 и выяснила, соблюдаются ли права и условия пребывания пациентов.

Вместе с Маргаритой Павловой в проверке приняли участие представитель Министерства здравоохранения и сотрудник прокуратуры Центрального района.

«Что поражает, так это достаточно ограниченное пространство, которое есть в психиатрической больнице. Фактически пациенты не имеют возможности иногда даже выходить на улицу. Я считаю, что такие условия недопустимы, потому что даже в колониях у людей гораздо больше свободы. В той палате, из которой сбежали пациенты, они даже лишены прогулок. По сути, человек вынужден все свое время проводить на кровати за исключением выхода в туалет и приемов пищи. Даже если это больные люди, и они находятся на принудительном лечении, такое положение вещей недопустимо. Я считаю, что больница обязана создать условия для того, чтобы были дополнительные досуговые помещения», — рассказала корреспонденту сайта «Первый областной» Маргарита Павлова, уполномоченный по правам человека в Челябинской области.

По итогам проверки отмечено, что в больнице практически ничего не организовано для досуга пациентов. Лишь в некоторых отделениях есть полка с книгами и комнаты отдыха, где они могут играть в игры и смотреть телевизор в строго установленное время. В отделении общего типа для принудительных больных, откуда сбежали пациенты, нет ничего, кроме туалета и столовой.

Напомним, что накануне из медучреждения сбежали 18-летний парень, осужденный за грабеж и кражу, и 29-летний мужчина, судимый за кражу. Они находились в больнице на принудительном лечении. Одного из сбежавших заметил местный житель. Он узнал его благодаря ориентировке отряда «Легион-спас», который также занимался поисками мужчин. После этого сотрудники полиции обнаружили и второго сбежавшего. По некоторым данным, он укрывался у своей матери.