Хотел только посмотреть: появились подробности о маньяке с Северо-запада Челябинска

Неизвестный нападает на женщин в подъездах и приковывает их наручниками к батареям.

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Из собственных источников в правоохранительных органах сайту «Первый областной» стало известно, что маньяк, который был замечен на Северо-западе Челябинска, уже привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время полиция занимается его поиском.

Напомним, неизвестный напал на жительницу дома № 291 по проспекту Победы. Девушка в ночное время заходила в подъезд, когда за ней «проскользнул» неизвестный мужчина с чулком на голове. Нападавший пристегнул жертву наручниками к батарее и требовал оголиться.

«Как таковых действий насильственного характера не было, он не требовал интимной близости, а лишь хотел посмотреть на обнаженное женское тело. Курсирует он не только по Северо-западу, человека с домофонной записи узнали в Ленинском районе, там он пытался с улицы утащить ребенка», — рассказал наш собеседник в правоохранительных органах.

Своих жертв мужчина выслеживает, нападает, как правило, сзади, использует наручники. По предварительным данным, страдает психическим заболеванием. На вид ему 40 — 45 лет.

Женщина, которая стала последней жертвой маньяка, пока комментировать ситуацию не хочет, ссылаясь на то, что ведется следствие.