/ Сбежавшего преступника поймали меньше чем через сутки в Челябинске

Подробности задержания пока не раскрывают.

Сбежавшего накануне преступника в Челябинске задержали. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах. При каких обстоятельствах это произошло — пока не известно. Сейчас патрули, направленные на розыск мужчины на выездах из города, прекратили свою работу.



Подтвержаем информацию о задержании сбежавшего преступника, остальная информация будет позже.— сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябиснкой области.



Напомним, 18 января в Челябинске из-под стражи сбежал опасный преступник. Полицейскими на территории города введен план «Перехват». Известно, что сбежавший был арестован по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».

