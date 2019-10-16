Напугать шумом: кинолог рассказал, что делать, если напала стая собак

Осенью бродячие собаки объединяются в группы.

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Из-за наступающих холодов в Челябинске бродячие псы объединяются в стаи. Как вести себя, если собаки готовятся напасть, рассказал кинолог.

Если увидели стаю животных, и ее можно обойти, то лучше так и поступить. Но если нет выхода, нужно не останавливаясь и не разглядывая собак, пройти мимо, пояснил Рустам, челябинский кинолог. Если в этот момент собаки начинают лаять, нужно продолжать идти.

«Изначально щенки лают от страха. Это оборонительная реакция, если что-то не понятно, собака начинает лаять. Если пес увидит, что человек напугался, она начинает верить в себя и идти на него», — рассказал кинолог.

Если собака начинает набрасываться, нужно остановиться и без резких движений закричать, потому что неприученные собаки боятся резкого шума. Также можно сделать уверенный шаг к ним на встречу или взять в руки что-нибудь большое.

«Если собаки набрасываются, то ни в коем случае нельзя бежать. Обычно собаки просто лают и пугают. Если они увидят, что человек испугался, тогда они могут напасть», — рассказал кинолог.

Если собака кинулась, нужно снять с себя куртку и намотать на руку.

«Сейчас осень и наступают холода. Поэтому можно снять с себя куртку намотать на руку. Сделать так, чтобы пес кусал куртку», — пояснил Рустам.

Отпугнуть стаю, можно электрошокером или петардой. Но для того, чтобы достать необходимое, понадобится время, а его может не быть, пояснил кинолог.

«Бывает, что электрошокера боятся, даже треска достаточно, а газовые баллончики обычно не эффективны. Нужно что-то шумное», — добавил кинолог Рустам.

Ориентироваться на общие манеры поведения собак не нужно. Потому что каждый пес ведет себя по-разному. Кто-то может оскалится и опустить уши, а кто-то может просто броситься.