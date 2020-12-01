От маркировки музыкальных инструментов до уведомлений о льготах: какие законы вступают в силу в декабре–2020

Большинство нововведений направлены на упрощение жизни россиян.

Вот и наступил последний месяц 2020 года, а вместе с ним в силу вступил ряд самых разнообразных законов. В пресс-службе Госдумы Российской Федерации рассказали, что изменится в жизни россиян с первого декабря.

С сегодняшнего дня граждан будут информировать о положенных им льготах. Получать уведомления можно будет наиболее удобным для россиян способом: на портале «Госуслуги», по телефону, электронной почте.

Также с 1 декабря медицинские работники, не получившие совсем или своевременно выплату за помощь в диагностике и лечении коронавируса, назначенную с 1 ноября 2020 года, могут подать жалобу в электронном виде на сайте «Госуслуги». По ней специалисты обязательно проведут проверку и сообщат о результатах.

С 3 декабря в России будет введена обязательная маркировка тех редких музыкальных инструментов, которые будут временно вывозить из страны. Кроме того, на инструмент необходимо будет оформить паспорт, выданный Минкультом России, который будет действителен на протяжении 10 лет. По сообщениям Госдумы РФ, закон упростит действующую процедуру для вывоза, а также защитит от нелегального вывоза культурных ценностей.

С 29 декабря начнут действовать поправки о «цифровом нотариате». Благодаря им станут возможны дистанционные сделки, передачи электронных документов физическим и юридическим лицам, принятие в депозит безналичных денежных средств, выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества и многое другое.

«Этим законом мы существенно упрощаем для граждан и бизнеса получение нотариальных услуг, многие из которых смогут оказываться в электронной форме»,— сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Также с 29 декабря вступает в силу закон, контролирующий оборот этилового спирта. Благодаря закону будет пресекаться незаконная поставка самого этилового спирта, его фармацевтической субстанции и спиртосодержащих лекарственных средств.

31 декабря истекает срок подачи заявлений о ведении трудовой книжки в электронном или бумажном виде. Однако те, кто не успеет подать заявление до 31 декабря этого года, смогут сделать это в любое время.