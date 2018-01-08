/ За выброшенные окурки будут штрафовать

Премьер-министр России утвердил новые правила.

Дмитрий Медведев утвердил дополнения к правилам противопожарного режима. Под официальный запрет попало сжигание травы и хвороста, а также разведение костров вдоль автодорог, в охранных зонах железных дорог. Среди нововведений есть запрет на выбрасывание окурков из окон автомобилей и поездов. Нарушителям грозит штраф до 2-х тысяч рублей.



В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта. — говорится в документе.

Напомним, курение в поездах запретили еще в 2014-м году. С февраля прошлого года под запрет попали и электронные сигареты.

