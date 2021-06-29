Южноуральцев ожидают кратковременные дожди и аномальная жара

На юге Челябинской области ртутные столбики поднимутся до +37°C

Сегодня, 29 июня, в Челябинской области воздух прогреется до +33°C. Особенно непросто будет жителям южных районов региона: там синоптики обещают до +37°C. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Подробнее рассказали в областном гидрометеоцентре.

В Челябинске синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Днем ртутные столбики поднимутся до +31, +33°C. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду.

В регионе во вторник также ожидается небольшая облачность. Днем воздух прогреется до +28, +33°C. На крайнем юге прогнозируют жару до +37°C. В западных и юго-западных районах области обещают кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду.

По данным пресс-службы регионального МЧС, подобная аномально жаркая погода выше климатической нормы на 7°C и более. Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности и не находиться на улице в период активного солнца, а также носить головной убор и пить больше воды.