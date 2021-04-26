Южноуральцы начали выбирать места отдыха для благоустройства в 2022 году

Работы будут проводить по национальному проекту «Формирование комфортной городской среды»

С понедельника, 26 апреля, в Челябинской области стартовало голосование за места отдыха для горожан, которые будут благоустроены в 2022 году. Оставить свое мнение на специальном сайте жители могут до 31 мая. Об этом начальник управления ЖКХ Александр Кочерещенко сообщил на аппаратном совещании в мэрии.

Жители всех 43 муниципалитетов сами решат, что и в каком общественном месте должно появиться: лавочки, уличные тренажеры, качели, детские городки или площадки для выгула собак. В Челябинске список мест благоустройства на 2022 год уже определен. За него проголосовали горожане на региональной площадке — «Активный житель74».

В апреле челябинцам предстоит выбрать дизайн-проекты для этих территорий:

— в Калининском районе — часть прогулочной зоны на улице Университетская Набережная в границах ул. Братьев Кашириных, ул. Северо-Крымская, местного проезда, ул. Чайковского;

— в Курчатовском районе — Комсомольский проспект на участке от ул. Молодогвардейцев до ул. Ворошилова;

— в Ленинском районе — сквер перед ДК «Станкомаш»;

— в Металлургическом районе — территория между домами № 23 и № 29 по улице Трудовая;

— в Советском районе — пешеходная зона на гостевом маршруте ул. Свободы на участке от проспекта Ленина до железнодорожного вокзала;

— в Тракторозаводском районе — сквер по улице Кудрявцева;

— в Центральном районе — территория, прилегающая к Дворцу спорта «Юность».