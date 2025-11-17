За неделю в Челябинске поймали свыше 280 водителей, паркующихся на газоне

Нарушителей засняли комплексы фото- и видеофиксации

За прошедшую неделю 280 челябинских водителей получили штраф за парковку на газоне. Все случаи зафиксировали мобильные комплексы, оснащенные видеокамерами, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на вице-мэра Дмитрия Агеева.

Также выросло количество жалоб горожан на неправильную парковку соседей во дворах. Глава города Алексей Лошкин поручил навести с этим порядок.

«Жители паркуются хаотично и разрушают благоустройство. Поэтому мы и реализуем проект фото- и видеофиксации. Всего за неделю мы получили 280 снимков с нарушением правил парковки. Также мы продолжаем эту работу в ручном режиме, когда сотрудники районных администраций выезжают по обращениям жителей — вживую выявлено еще 20 случаев. Мы хотим донести до жителей, что культура парковки во дворах должна соблюдаться», — отметил Алексей Лошкин.

Сейчас в Челябинске разработали чат-бот «Газон — не парковка», в котором можно сообщить о машинах, оставленных в неположенном месте. Для этого необходимо прислать адрес, где регулярно оставляют авто на траве, и добавить фотографии. Затем по адресам проедет комплекс автоматической фиксации.

Напомним, в Челябинске начали монтировать камеры для платных парковок, тестировать систему начнут с апреля 2026 года. А уже летом в городе заработают 1,5 тысячи оплачиваемых мест, чем ближе к центру — тем дороже.