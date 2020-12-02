В Усть-Катаве теплоснабжающая организация задолжала за газ более семи миллионов рублей

Долг погасили после вмешательства прокуратуры.

В Усть-Катаве теплоснабжающая организация «Теплоэнергетика» несвоевременно оплатила услуги за потребленный газ перед «НОВАТЭК». Задолженность составила более семи миллионов рублей.

Несвоевременная оплата ресурсов может повлечь отключение подачи тепла. Это нарушит права жителей на получение горячей воды и отопления.

«По данному факту прокурором города директору ООО „Теплоэнергетика“ внесено представление, по результатам рассмотрения которого перед ООО „НОВАТЭК“ погашена задолженность в размере свыше 7 миллионов рублей», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Прокуратура продолжит контролировать соблюдение прав.