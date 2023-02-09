Алексей Текслер поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником

Официальной датой рождения этой отрасли считается 9 февраля 1923 года

Сегодня, 9 февраля, в России отмечается День работника гражданской авиации. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников отрасли с профессиональным праздником и напомнил, что в этом году гражданская авиация отмечает свое столетие.

«За сто лет пройден колоссальный путь. Мы гордимся пилотами и штурманами, покорившими небо, конструкторами и инженерами, создавшими надежные модели самолетов и вертолетов. Челябинская область тоже вносит свой вклад в развитие отрасли»,— подчеркнул губернатор.

По словам Алексея Текслера, предприятия региона разрабатывают и производят авиационные приборы, аппаратуру, оборудование для управления воздушным движением. Многие выпускники южноуральских колледжей и вузов успешно работают в различных службах гражданской авиации и смежных отраслях.

Глава региона напомнил, что из Челябинской области можно вылететь во множество городов мира, а челябинский аэропорт в 2022 году обслужил рекордное количество пассажиров — 1,9 миллиона.

«На пороге масштабной реконструкции — международный аэропорт в Магнитогорске. И мы неразрывно связываем дальнейшее развитие нашей области с гражданской авиацией, с теми возможностями, которые она открывает для делового сотрудничества, туризма, образования и других сфер»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона направил поздравительные адреса трудовым коллективам южноуральских аэропортов. Алексей Текслер пожелал всем сотрудникам и ветеранам челябинской и магнитогорского авиапредприятий благополучия, ясного неба и летной погоды.