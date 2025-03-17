За 4 дня в Челябинской области поймали полторы сотни пьяных водителей

В южноуральской Госавтоинспекции рассказали о промежуточных результатах операции «Правопорядок»

На Южном Урале продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Сотрудники Госавтоинспекции совместно с кинологической службой областного полицейского главка и бойцами Росгвардии круглосуточно проводят досмотры транспортных средств, передает корреспондент ИА «Первое областное».



Усиленные группы работают не только на въездах и выездах в областной центр, но и на территории всего региона.

Как сообщили в ведомстве, с начала проведения мероприятия госавтоинспекторами выявлено 143 водителя с признаками опьянения; кроме того, выявлено 17 водителей, севших за руль пьяными повторно, — в отношении них возбуждены уголовные дела.

Также выявлены 98 водителей-бесправников; за неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции к административной ответственности привлечено четыре человека; в отношении 214 граждан возбуждены дела за уклонение от исполнения административного наказания.

«Также в ходе досмотровых мероприятий выявлено пять транспортных средств с измененной маркировкой агрегатов, четыре документа, имеющих признаки подделки или находящихся в розыске, а также четыре факта перевозки наркотических веществ», — рассказали в Госавтоинспекции.

Полицейские просят граждан с пониманием отнестись к проверкам — все эти меры направлены на поддержание общественного порядка и создание безопасных условий проживания в Челябинской области.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало об обнаружении в аэропорту посылок с взрывными устройствами, замаскированными под парфюм. После ЧП было принято решение усилить в регионе меры безопасности.