В Челябинской области силовой блок усилит меры безопасности

Южноуральцев просят проявлять особую бдительность

В связи с выявленными угрозами возможного совершения серии диверсионно-террористических актов, планировавшихся спецслужбами Украины, сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с региональными силовыми структурами вводят дополнительные меры по усилению безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Особое внимание уделено превентивным мерам по повышению антитеррористической защищенности на объектах оборонного комплекса, атомной энергетики, транспорта, связи и информатизации, жизнеобеспечения населенных пунктов, в учреждениях, жилых зданиях и общественных местах», — уточнили в УФСБ России по Челябинской области.

При нахождении в общественных местах южноуральцев просят обращать особое внимание на оставленные сумки, портфели, пакеты, свертки или другие бесхозные предметы, в которых могут находиться взрывные устройства. Немедленно сообщите о найденном предмете сотрудникам спецслужб (МВД, ФСБ, МЧС).

Органами внутренних дел в регионе начато оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». В нем задействованы сотрудники подразделений по вопросам миграции, Госавтоинспекции, патрульно-постовой службы, участковые уполномоченные и оперативники. Вся работа проводится во взаимодействии с УФСБ региона. Содействие силовикам оказывают коллеги из областного управления Росгвардии.

В рамках операции будут осуществляться проверки всей транспортной инфраструктуры региона, досмотры транспортных средств, выяснение правомерности владения ими водителями.

Сотрудники подразделений по вопросам миграции реализуют комплекс мероприятий, направленных на пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства. Полицейские проверят документы у граждан на предмет установления личности и подтверждения законности пребывания в Российской Федерации. Нарушителей общественного порядка привлекут к ответственности.

Силовики просят жителей и гостей региона с пониманием отнестись к проверкам. Принимаемые меры направлены на поддержание общественного порядка и усиление мер безопасности.