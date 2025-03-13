В челябинском аэропорту нашли посылки с взрывчаткой

Ведется поиск организаторов терактов

ФСБ России предотвратила серию терактов, подготовленных украинскими спецслужбами. В Челябинске были обнаружены и обезврежены пять самодельных взрывных устройств, замаскированных под подарочные наборы, предназначенные для военнослужащих и госслужащих, участвующих в СВО. Об этом сегодня, 13 марта, сообщили в ФСБ РФ.

В Первоуральске задержан 22-летний курьер, завербованный украинскими спецслужбами, который переправил посылки через «Почту России». Он получил задание в марте 2025 года и должен был за вознаграждение передать эти смертоносные посылки, однако денег он не получил.

В Челябинске найден еще один тайник с четырьмя аналогичными взрывными устройствами, предназначенными для военнослужащих, проживающих в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях. Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Покушение на террористический акт» (221.1 УК РФ, часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 205 УК РФ).