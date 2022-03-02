«ЮжУралВодоканал» оштрафовали за слив канализации в Шершневское водохранилище

Выявленные ранее нарушения устранены

ООО «ЮжУралВодоканал» и его управляющего привлекли к ответственности за сброс неочищенных сточных вод вблизи Шершневского водохранилища. Постановлением Минэкологии региона назначены штрафы в размере 100 и 10 тысяч рублей соответственно, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что с 21 по 24 января, а также 26 и 27 января 2022 года из-за засора канализационного коллектора происходил сброс неочищенных сточных вод.

«Выявленные нарушения устранены, произведен ремонт канализационного коллектора, очистка насосных установок, приняты меры по замене и модернизации оборудования», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, ранее в отношении ООО «ЮжУралВодоканал» и управляющего были возбуждены дела об административном правонарушении по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления).