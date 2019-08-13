Южнуральцы примут участие в мировом чемпионате WorldSkills

Молодые покорители «Мехатроники» из Озерска представят регион на международной арене.

В Казани с 22 по 27 августа состоится 45-ый чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. На мировой чемпионат съедутся участники из 63-х стран, они померятся силами в 56 компетенциях. В России мероприятие такого масштаба пройдет впервые. Среди 1300 участников выступит команда озерского «ПО «Маяк».

Сегодня во время прямой трансляции на сайте 1obl.tv исполняющий обязанности министра образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов и участники чемпионата рассказали, что это за состязания, какую компетенцию на них будет представлять регион, и на какие результаты нацелены южноуральские спортсмены.

Представители Челябинской области в очередной раз выступят в компетенции «Мехатроника». Как объяснили сами участники, «Мехатроника» — это смесь дисциплин: механики, электроники, программирования и робототехники.

«Вся сборная России, все ребята, которые участвуют во всех компетенциях, а их более полусотни, конечно же, настроены только на победу, на достижение „золотого“ результата. Когда-то для нас уже было достаточно успешным выступление наших мехатроников из Магнитогорска, когда они впервые для сборной России добыли медаль „За мастерство“. Это не „золото“, не „серебро“, не „бронза“, это просто медаль, подтверждающая уровень международного мастерства специалистов, а сейчас у нас этих медалей достаточное количество, и мы нацелены уже только на пьедестал почета», — рассказал и. о. министра образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

До начала соревнований участники не знают, с чем им придется столкнуться. Задание будет озвучено в самом начале. Пока известно лишь одно: за четыре дня им предстоит от начала и до конца наладить миниатюрную модель производства.

«В ходе чемпионата ребятам предстоит собрать миниатюрную производственную линию. В итоге на выходе получится готовый продукт. Задание тайное, мы не знаем, что там будет», — поделился Антон Горбунов, слесарь «ПО «Маяк» Озерск, эксперт по компетенции «Мехатроника».

Молодые люди также рассказали о внутренних соревнованиях, которые проводятся на территории страны. Уровень мастерства российских изобретателей растет с каждым днем. Также повышается и сложность заданий на чемпионатах страны.

«Очень серьезно вырос уровень в России. Челябинская область всегда была в топе в России. Уровень заданий, особенно среди рабочих приближен к мировому, а в некоторых областях, например, в программировании, даже и выше мирового», — рассуждает Салават Юсупов, слесарь по ремонту «ПО «Маяк» Озерск, участник мирового чемпионата по компетенции «Мехатроника».

По мнению еще одного участника соревнований от Челябинской области Никиты Норкина, самое главное — не останавливаться в обучении. Необходимо постоянно повышать свой интеллектуальный уровень, знакомиться с новыми технологиями и не отпускать мир вперед, а двигаться с ним в ногу.

Сайт «Первый областной» желает южноуральцам успехов и, конечно же, желанного «золота» на Чемпионате мира.