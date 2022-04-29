В Челябинскую область прибудет «Поезд Победы»

Паровоз с артистами проедет по маршруту Златоуст — Челябинск

В честь празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Челябинскую область прибудет «Поезд Победы». На железнодорожные станции Челябинска, Златоуста, Магнитогорска и Карталов вместе с ретропаровозом прибудут артисты в форме военных лет. Пройдут выступления творческих коллективов. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

В регионе праздничная акция начнется 4 мая. Первым городом станет Златоуст, туда поезд приедет в 11:00. После поезд с артистами отправится в Магнитогорск и будет на городском ЖД-вокзале в 12:00.

5 мая в 10:00 празднование пройдет в Карталах, а 6 мая в 13:30 «Поезд Победы» посетит Челябинск.

Еще, 6 мая в Челябинске с 12:00 до 18:00 у Центра исторического наследия ЮУЖД будет работать выставка военной техники и интерактивная экспозиция, там развернут декорации военного госпиталя, штаба и минометного окопа.