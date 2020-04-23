Южноуральцы в праве воспользоваться кредитными каникулами при снижении дохода

Специалист объяснил, почему банки обязаны предоставлять такую возможность.

Послушать 00:00

В связи с режимом самоизоляции, введенным из-за распространения коронавирусной инфекции, многие южноуральцы столкнулись с финансовыми трудностями. Часть людей уже пыталась воспользоваться кредитными каникулами, однако банки неохотно предоставляют заемщикам подобную возможность.

Руководитель антикризисного центра «Советник» Вячеслав Курилин объяснил, в каком случае банк обязан предоставить кредитные каникулы. Для этого существует лишь несколько условий: сокращение дохода на 30%, срок использования таких каникул — полгода. Но существует ограничение размера: потребительский кредит может быть не больше 250 тысяч рублей, автокредит не более 600 тысяч рублей, кредитные карты не более 100 тысяч рублей.

«Если у человека кредит, который укладывается в эти лимиты и его доходы сократились на 30%, он может обратиться в банк и банк обязан предоставить ему кредитные каникулы. В таком случае банк обязан предоставить каникулы просто по факту подачи заявления. В ближайшие три месяца можно донести документы, если нет возможности предоставить их сразу. Это не является основанием для отказа», — отмечает Вячеслав Курилин.

В случае, если банк отказывает в предоставлении кредитных каникул или тянет время, чтобы их предоставить, необходимо обратиться в Центробанк. Желательно, чтобы на руках был письменный отказ, подойдет и ответ банка, если он поступил на электронную почту.

«Банки разрабатывают свои программы, по которым можно изменить варианты погашения. Есть вариант реструктуризации долга. Разделить его можно на добровольный и принудительный. Добровольный — когда банк может сам реструктурировать кредит. Принудительный — можно подать заявление о банкротстве, но не признавая себя банкротом, реструктурировать кредит. В таком случае будет три года для того, чтобы погасить кредит. На данный момент существует мораторий на банкротство, но это касается не граждан, а предприятий», — отмечает Вячеслав Курилин.

Кроме того, если человек понимает, что его доход существенно изменился и он не сможет выплатить кредит, даже через некоторое время, у него остается возможность признать себя банкротом.