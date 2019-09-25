Южноуральцы смогут получить бесплатные юридические консультации

Их проведут в рамках Всероссийского единого дня оказания бесплатной юридической помощи.

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Жителям Челябинской области предоставят возможность получить бесплатные юридические консультации. Их проведут в рамках Всероссийского единого дня оказания бесплатной юридической помощи, который состоится 27 сентября.

«Единый День бесплатной юридической помощи проведет Ассоциация юристов России по всей стране 27 сентября», — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском региональном отделении Ассоциации юристов России.

Для южноуральцев консультации будут проводить два дня: 26 и 27 сентября. Для того, чтобы на получить помощь, необходимо предварительно записаться по телефону: 8-351-263-55-56.