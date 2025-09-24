Южноуральцы смогут подтвердить возраст через Max при покупке сигарет и алкоголя

Технология внедрена на кассах самообслуживания в «Пятерочке» и «Перекрестке»

Подтвердить возраст с помощью национального мессенджера Max при покупке продукции 18+ можно в некоторых «Пятерочках» и «Перекрестках». Технология в рамках пилотного проекта внедрена на кассах самообслуживания в магазинах в Копейске Челябинской области, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, сообщает компания VK.

«Применить цифровой ID можно в 23 магазинах Х5: в 18 „Пятерочках“ и 5 „Перекрестках“, в дальнейшем количество магазинов может увеличиться», — уточнили в пресс-службе.

Для подтверждения покупки алкоголя и сигарет через Мax необходимо:

• создать цифровой ID в профиле мессенджера;

• отсканировать товар с возрастным ограничением на кассе самообслуживания;

• нажать на кнопку «Подтвердить возраст через Мax»;

• поднести QR-код цифрового ID к считывателю.

Мax запустил возможность создания цифрового ID в пилотном формате 15 сентября. Цифровой ID — это аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать возраст, статус студента и многодетного родителя. Подтверждение личности осуществляется посредством постоянно обновляющегося динамического QR-кода в профиле мессенджера.

Для создания цифрового ID необходимо:

• обновить приложения Мax и «Госуслуги» до последней версии;

• выбрать в разделе «Профиль» иконку «Цифровой ID» и нажать на кнопку «Создать»;

• дать согласие на «Вход по лицу или отпечатку пальца»;

• нажать на кнопку «Перейти в Госуслуги», дать согласие на обработку персональных данных и подтверждение личности по биометрии: очно или по загранпаспорту онлайн;

• сделать селфи;

• получить подтверждение, что цифровой ID готов.

По состоянию на середину сентября в национальном мессенджере зарегистрировались более 35 миллионов пользователей.