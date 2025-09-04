Количество сообщений в MAX превысило миллиард, а пользователей — 30 млн

Приложение пользуется большим успехом

Количество сообщений в MAX превысило миллиард, а пользователей — 30 миллионов человек. Среди них СМИ, коммерческие компании, органы власти, учебные заведения и блогеры. Об этом сообщают организаторы проекта.

Всего в новом мессенджере зарегистрировали более 500 каналов с совокупной аудиторией более трех миллионов пользователей. Голосовых сообщений тоже немало: средняя продолжительность увеличилась до 9 минут, групповых созвонов — до 58 минут. Возможность записывать «кружочки» появилась всего пять дней назад, и за это время пользователи отправили более трех миллионов видеосообщений.

Также в MAX теперь появилась технология мобильной электронной подписи «Госключ» и образовательная платформа «Сферум».

Ранее мы писали, что челябинскую ЕДДС — 112 переведут в национальный мессенджер. Кроме того, свои каналы в MAX появились у правительства региона и у губернатора Алексея Текслера.