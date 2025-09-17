«Сферум» в MAX предусмотрел повышенный уровень безопасности для школьников

Образовательная платформа «Сферум» завершила все интеграционные процессы в национальный мессенджер МАХ. Особое внимание уделяется не только функционалу, но и вопросам безопасности, сообщает Минцифры.

Так, с начала нового учебного года для пользователей с ролью «учащийся» по умолчанию работает «Безопасный режим». Это позволило повысить защищенность коммуникаций по учебе, поддерживая комфортную среду для детского общения.

«Внедрение „Безопасного режима“ в „Сферуме“ на платформе национального мессенджера MAX — это еще один шаг для повышения цифровой безопасности школьников. Необходимо чтобы учебная коммуникация была защищенной и комфортной, а школа и родители имели надежные инструменты взаимодействия», — прокомментировал министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке.

«Безопасный режим» предполагает по умолчанию выставленные настройки приватности — «Контакты». Это означает, что найти и связаться с пользователем можно только в случае, если у его собеседника есть контакт пользователя в МАХ. Также учащимся смогут написать одноклассники и педагоги из школы. В образовательном пространстве «Сферум» в МАХ доступны контакты образовательной организации, где обучается пользователь. Все контакты верифицируются администратором школы или синхронизируются с данными из электронного дневника.

«Безопасный режим» позволяет скрывать профиль от поиска по номеру телефона, блокировать входящие вызовы от незнакомых пользователей, а также отключать приглашения в чаты от посторонних. При желании скорректировать настройки можно будет в разделе «Приватность».