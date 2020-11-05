Южноуральцы пытаются купить и продать лекарства в интернете

Жители региона отмечают, что в аптеках нет в наличии необходимых препаратов.

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Жители Челябинской области жалуются на отсутствие необходимых им лекарств в аптеках. Южноуральцы отмечают, что приобрести антибиотики и противовирусные препараты очень сложно, поскольку спрос на них сильно вырос. Для того чтобы решить этот вопрос, жители региона пытаются купить лекарства на площадках по продаже товаров и услуг, а также в социальных сетях.

«Помогите, надо всего 5 флаконов „Цефтриаксона“, чтобы закончить лечение. Мне реально уколы помогают. Я в панике, что болезнь вернется, если не доделаю уколы. Сбила ноги по аптекам, сил нет бегать искать. Может, у кого-то есть остаток», — пишет обращения в социальных сетях пользователь Нелля.

Кроме того, на популярной площадке для продажи товаров можно встретить объявления о продаже средств против ОРВИ, гриппа и коронавируса.

«„Коронавир“ покупали для бабушки, но его дали в больнице», — описывает причину продажи лекарства продавец.

Отметим, что в регионе действительно наблюдается нехватка лекарственных препаратов в аптеках. Часть проблем была связана с тем, что их необходимо было вносить в систему маркировки. Неделю, назад из-за сбоя в системе аптеки не могли отгружать препараты в сети.

«Это касалось именно системы маркировки, система практически не работала, и мы не могли отгружать в аптечную сеть эти препараты. Минпромторг принял решение ввести уведомительный характер маркировки, поэтому надеемся, что это, безусловно, облегчит ситуацию и препараты будут достаточно быстро доставляться в аптеки», — прокомментировала ситуацию первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

В аптеки Областного аптечного склада еженедельно поставляют необходимые препараты, среди которых антибиотики, противовирусные и кроворазжижающие.

«Областной аптечный склад еженедельно поставляет в „Государственные аптеки“ препараты, однако из-за повышенного спроса наблюдается нехватка некоторых лекарств», — рассказала сайту «Первый областной» заместитель генерального директора АО «Областной аптечный склад» Наталья Денисова.

Отметим, что по сравнению с прошлым годом спрос на антибиотики вырос в шесть раз, спрос на противовирусные препараты — в 15 раз.