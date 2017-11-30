/ Южноуральцы быстрее всех в России закрывают ипотеку

Эксперты связывают это с ростом благосостояния жителей региона.

Срок погашения ипотечных кредитов на Южном Урале в среднем составляет 13 лет и 8 месяцев. Такой срок назвали эксперты Национального бюро кредитных историй. В целом по России этот период больше на год.



Средний срок ипотечного кредита в стране составил почти 15 лет. Данный показатель вырос более чем на 7 месяцев по сравнению с прошлым годом. Самый маленький средний срок ипотеки отмечен в Хакасии, Санкт-Петербурге, Псковской, Иркутской и Челябинской областях. В Челябинской области рост составил чуть более 3%. Вполне естественно, что на самые длинные сроки берут ипотеку наиболее оптимистично настроенные молодые заемщики, доходы которых не всегда позволяют погашать кредиты в те же сроки, что и более зрелым заемщикам. — передает радио «Business FM Челябинск» слова руководителя пресс-службы Национального бюро кредитных историй Константина Дробышева.

Отметим, что эксперты называют в качестве причин такой динамики оптимизм в экономике, сложившийся в последнее время. Благосостояние жителей растет, их доходы и расходы пришли в баланс.