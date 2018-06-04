/ Маткапитал разрешили тратить на ипотеку

Изменения утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Средствами материнского капитала удастся воспользоваться для погашения ипотеки, которую взяли после рождения второго и последующих детей. Соответствующие изменения утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Оно дает право расходовать средства материнского капитала на перекредитование, в том числе ипотечных займов вне зависимости от того, когда возникла такая необходимость, то есть до и после рождения второго ребенка и последующих детей. — цитирует Российская газета главу правительства.

Ранее средства маткапитала можно было использовать на погашение кредитов на строительство и приобретение жилья только в случае, если заем был выдан еще до рождения второго и последующих детей.