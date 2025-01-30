Южноуральцы будут контролировать работу чиновников по нацпроекту «Экологическое благополучие»

Губернатор Алексей Текслер поставил задачи на ближайшее десятилетие

В Челябинске состоялось заседание координационного совета при губернаторе по вопросам экологии. Провел его лично Алексей Текслер, который наградил наиболее отличившихся членов экосовета, подвел итоги природоохранной работы в регионе в 2024 году и поставил задачи на предстоящие несколько лет, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Открывая заседание, глава региона отметил вклад Челябинской области и экосовета в формирование федеральной экологической повестки.

«В первую очередь, создание совета почти шесть лет назад. Я считаю, что это одна из лучших практик, которую коллеги в других регионах постепенно берут на вооружение. Считаю, что наш экосовет состоялся во всех смыслах: объединил усилия ученых, экспертов, представителей бизнеса, образования, общественных и экологических движений. На этой площадке генерируются интересные идеи, формируются предложения для региональных и федеральных органов власти. Совет помогает планомерно повышать экологическую сознательность как бизнеса, так и людей, выявлять проблемы и находить способы их решения», — сказал Алексей Текслер.

Он особо отметил, что это вовсе «не закрытая работа в тиши кабинетов»:

«Члены совета часто выезжают в муниципалитеты, в территории, общаются с жителями, с ответственными специалистами, следя за ходом строительства и конструкции объектов, участвуют в разных формах общественного контроля. И это не вызывает на местах удивления или противодействия. Напротив, такая экспертная деятельность высоко ценится в нашем регионе. Мы прекрасно помним в целом, недоверие к власти, недоверие к вопросам экологии. Создание экосовета позволило данную ситуацию по-настоящему изменить».

В качестве еще одной лучшей практики региона он выделил работу по созданию центра экологического мониторинга:

«Это тоже пилот, и сейчас система по мониторингу воздуха всей страны выстраивается в рамках тех решений, которые мы заложили тогда, пять лет назад, по нашему образу».

Алексей Текслер отметил, что Челябинская область — в числе лидеров в части рекультивации объектов накопленного вреда — «Чего стоит Челябинская городская свалка — крупнейшая, которая была рекультивирована в Европе, а не только в нашей стране!»; выделил разработку экологического стандарта, когда предприятия взяли на себя дополнительные обязательства по снижению влияния на окружающую среду — «Запущенный сегодня на Цинковом заводе объект очистки отходящих газов вельц-цеха реализован как раз в рамках двустороннего соглашения, заключенного между предприятием и правительством региона в рамках экостандарта. А всего в регионе подписано 33 подобных соглашения»; перечислил работы по очистке воздуха, водных объектов и многое другое.

Затем Губернатор обозначил задачи для Челябинской области в рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие».

«Президент поставил новые, еще более амбициозные задачи по улучшению экологической ситуации на территории нашей страны. Челябинская область — референтный регион, где присутствуют все направления экологической обороны. Поэтому все эти задачи актуальны и для нас», — сказал Алексей Текслер.

В частности, до 2036 года необходимо уменьшить вредоносные выбросы в атмосферу в два раза. К 2030 году организовать работу по 100% сортировке мусора, захоранивать не более половины твердых коммунальных отходов, а не менее четверти — отправлять на переработку. Также к 2030 году необходимо обеспечить комфортные условия для жизни вблизи водных объектов.

Глава региона обратил внимание, что оцениваться проведенная работа будет не только по статистическим показателям, но и по удовлетворенности населения.

«Теперь возрастет вес нашей общей оценки. Граждане должны увидеть и почувствовать изменения. Поэтому, коллеги, работы предстоит много», — подытожил губернатор.