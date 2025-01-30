Воздух на Свердловском тракте в Челябинске станет чище

На цинковом заводе запущена первая очередь системы газоочистки вельц-цеха; выбросы диоксида серы снизятся почти в пять раз

Челябинский цинковый завод в четверг, 30 января, сделал еще один шаг в направлении природоохраны. Здесь запущена первая очередь системы дополнительной очистки отходящих газов вельц-цеха. В запуске системы на печах № 1 и 2 принял участие губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Данные мероприятия включены в Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Челябинске, который утвержден заместителем председателя правительства РФ Викторией Абрамченко.

До сих пор газы после печей вельц-цеха подвергались только очистке от пыли в рукавных фильтрах, в ходе реконструкции строится также очистка от газовых составляющих.

Ожидаемый экологический эффект от внедрения доочистки отходящих газов печей № 1, 2 вельц-цеха — снижение выбросов диоксида серы почти в пять (!) раз: с 1 027,1 тонны в год до 222,6 тонны.

Добавим, выполнение второго этапа — внедрение доочистки газов еще на четырех печах (№ 3—6) запланировано на 2026 год.

Среди других компонентов экопрограммы цинкового завода — строительство локальных очистных сооружений, которое станет первым этапом на пути к замкнутому водообороту.

«Целью строительства локальных очистных сооружений является вывод сульфатов, хлоридов и натрия, которые препятствуют повторному использованию промышленных стоков в технологии. Ожидается снижение объема стоков на 536 кубометров в сутки», — рассказали на предприятии.

Вторым этапом реализации замкнутой системы оборотного водоснабжения Челябинского цинкового завода станет очистка остального объема стоков с низкой концентрацией загрязняющих веществ и полное исключение сброса стоков в реку Миасс. Срок реализации мероприятия — конец 2029 года при условии перевода администрацией города ливневых и талых вод со Свердловского тракта, на участке от улицы Мастеровой до улицы Автодорожной на городские очистные сооружения.