Избежать перегрева в жаркую погоду помогут питьевой режим и прохладный душ

Роспотребнадзор напомнил, как не допустить ухудшения самочувствия, когда за окном аномально высокие температуры

Последний летний месяц в Челябинской области начинается с аномально жарких температур. Сегодня, 1 августа, по прогнозам синоптиков столбики термометров поднимутся выше +30°С. Управление Роспотребнадзора по Челябинской области предупредило о возможных негативных последствиях жары на состояние здоровья южноуральцев и напомнило, как снизить риск получения солнечного удара.

В жаркую погоду необходимо снизить до минимума физические нагрузки и ограничить пребывание на улице. Если выйти все-таки нужно, специалисты рекомендуют надеть легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, обязательно взять с собой солнезащитные очки, головной убор, зонтик и, конечно же, бутылочку с чистой питьевой водой.

«При нахождении в помещении необходимо обеспечить его проветривание — приоткрыть форточки, окна, по возможности дополнительно включить вентиляторы»,— рекомендуют сотрудники Роспотребнадзора.

Потребность в энергии в жару снижается, поэтому следует употреблять менее калорийную пищу. Лучше всего полностью отказаться от жирных блюд, копченостей, скоропортящихся продуктов, мясо заменить рыбой. Для поддержания иммунитета следует есть тщательно вымытые овощи и фрукты.

Не следует забывать и о питьевом режиме:

«В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков. Необходимо избегать употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков. Для соблюдения питьевого режима необходимо выпивать до 1,5 литра жидкости в сутки. Вместе с этим важно помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы»,— напоминают эксперты.

Избежать ухудшения самочувствия также помогут прохладный душ и купание в водоемах. Купаться следует только в оборудованных местах и не отправляться на пляжи в часы активности солнца.

Поездки на личном и общественном транспорте также следует планировать лишь в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.

Напомним, первая неделя августа будет аномально жаркой. К концу месяца синоптики прогнозируют понижение температуры и дожди.