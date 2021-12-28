Южноуральцев наградят премиями за борьбу с лесными пожарами

Распоряжение подписал глава региона Алексей Текслер

В Челябинской области премируют южноуральцев, отличившихся во время защиты жителей и территорий от чрезвычайных ситуаций в 2021 году. Распоряжение об этом подписал губернатор Алексей Текслер.

В списке 130 человек, которые получат премию от главы региона.

«Министерству общественной безопасности Челябинской области направить средства областного бюджета в размере 2,6 млн рублей на выплату премий губернатора гражданам, отличившимся в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в 2021 году», — говорится в документе.

В министерстве общественной безопасности Челябинской области ИА «Первое областное» уточнили, что среди премируемых 105 человек — это казаки, которые в том числе помогали в ликвидации пожара в Карталинском районе. Остальные южноуральцы — это добровольцы, которые принимали участие в тушении пожаров в разных территориях региона в текущем году.

О том, что такое пожарное добровольческое движение, как оно работает в регионе и какое оснащение имеет, ранее в интервью ИА «Первое областное» рассказал заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Валерий Устинов.

Напомним, 8 июля в Карталинском районе вспыхнул крупный пожар, который затем перекинулся на жилые дома двух поселков. Из-за сильного ветра огонь распространился на площади 14 тысяч гектаров. В результате сгорели 72 дома в поселках Джабык и Запасное. В области был введен режим ЧС.

В сентябре 2021 года президент РФ Владимир Путин наградил медалями сотрудников МЧС, которые участвовали в ликвидации пожаров и паводков в российских регионах. Среди награжденных — карталинские пожарные Александр Панов и Руслан Раджабов.