Южноуральцам выставили максимальный платеж за обслуживание газовых плит

Как снизить сумму, рассказали сами газовщики

В Челябинской области идет рассылка квитанций на техническое обслуживание внутридомовых и внутриквартирных газовых плит (ВДГО). В Челябинске соответствующая строка появилась в единой квитанции от «УралЭнергоСбыта». Что это за платеж и зачем он нужен, объяснили специалисты.

С 1 сентября 2023 года в России действует федеральный закон, по которому каждый владелец газовой плиты обязан заключить договор на ее техническое обслуживание. Это позволит специалистам контролировать состояние вентилей, шлангов и плит и предупреждать утечку газа и даже взрывы в квартирах и частных домовладениях.

«Причем теперь в России действует принцип: один дом — одна организация. То есть жильцы должны заключать индивидуальные договоры с той организацией, которая уже обслуживает общедомовое газовое оборудование по договору с УК», — поясняет генеральный директор ООО «ГазЭнергоСервис» Виталий Бабкин.

Если в прошлом году на территории региона официально работали 140 газообслуживающих организаций, то теперь в реестре, который ведет ГЖИ, остались только 14. Все они, как и требует российский закон, имеют лицензию на работу со взрывоопасным оборудованием.

Чтобы узнать, какая именно организация обслуживает дом, необходимо позвонить в свою УК или ТСЖ. Если на доме нет управляющей компании, уточнить информацию можно в администрации города или района, а также в Госжилинспекции региона.

«В Госжилинспекцию можно звонить по телефону горячей линии 8-800-302-94-82», — говорит начальник управления ГЖИ Челябинской области Рашида Ковалева.

Заключить договор на техническое обслуживание ВДГО можно дистанционно.

«Для этого достаточно просто оплатить квитанцию. Факт платежа будет означать, что договор заключен», — говорит исполнительный директор единого расчетного центра «УралЭнергоСбыт» Александр Боженев.

Размер оплаты зависит от количества конфорок на газовой плите. Также он разный для квартир с газовой плитой и квартир, где установлены отдельно духовой шкаф и варочная поверхность.

Сейчас всем жителям региона к оплате выставлена единая максимальная сумма — 757 рублей за год. Оплачивать ВДГО можно помесячно. Также в квитанции есть таблица с указанием сумм при разных технических характеристиках плит.

«Если платеж не соответствует вашей технике, нужно заключить письменный договор. А для этого — привезти в газообслуживающую организацию паспорт на технику и документ, подтверждающий право собственности на квартиру. Тогда платеж в тот же месяц пересчитают. Скорее всего, он уменьшится», — поясняет Виталий Бабкин.

Договор с газообслуживающей организацией дает право бесплатно проводить ежегодное техническое обслуживание ВДГО, вызывать мастера для диагностики неполадок и пользоваться услугами аварийной службы. Платить деньги придется только за новые детали и их замену.

«Мы надеемся, что жильцы проявят бдительность, ведь это вопрос безопасности, а порой вопрос жизни — их самих и соседей», — говорит Рашида Ковалева.

Пока на Южном Урале договор с газовщиками заключили лишь 80% УК и всего 15% жителей. Если букву закона игнорировать дальше, могут выписать штраф. Причем с апреля 2024 года размеры штрафов выросли вдвое. Например, физическое лицо, то есть владельца дома или квартиры, могут оштрафовать на сумму от 5 до 10 тысяч рублей.

Как проходит проверка ВДГО, читайте в отдельном материале.

Ранее компании «Челябинскгоргаз» и «ГазЭнергоСервис» снизили стоимость своих услуг по обслуживанию ВДГО по требованию УФАС.

