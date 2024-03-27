В Челябинске снизили цены на обслуживание газовых плит в жилых домах

Расценки местных компаний значительно превышали стоимость аналогичных услуг в УрФО

Компании «Челябинскгоргаз» и «Газэнергосервис» снизили стоимость своих услуг по техническому обслуживанию газового оборудования для населения. На этом настаивала Антимонопольная служба, сообщает Челябинское УФАС России.

«Антимонопольная служба установила, что обе компании занимают доминирующее положение на рынке. А цены, установленные газораспределительными организациями на услуги по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, значительно превышают стоимость аналогичных услуг в Уральском федеральном округе», — замечают в пресс-службе антимонопольного ведомства.

В итоге АО «Челябинскгоргаз» снизил цены в два раза, а ООО «Газэнергосервис» — от 7,6% до 25% в зависимости от вида работ.

Как пояснили в компании «Газэнергосервис», жильцам, которые заключили договор по старым ценам, автоматически сделают перерасчет.

«Писать заявление на перерасчет не нужно. Вся информация уже передана в расчетный центр. Перерасчет сделают автоматически. Оплату пересчитают с даты, когда заключен договор», — рассказал ИА «Первое областное» начальник участка внутридомового газового оборудования ООО «Газэнергосервис» Алексей Юровский.

Напомним, с 1 января 2024 года проводить проверку газовых плит и устанавливать, ремонтировать любое газовое оборудование внутри квартиры имеет право только та организация, которая обслуживает дом в целом. Как работает новый закон и какие новые обязательства он налагает на южноуральцев, мы рассказали в отдельном материале.