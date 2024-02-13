Челябинцев обязали заключать договоры на проверку газовых плит

Новые правила защищают от мошенников и несчастных случаев с газом

В России придумали надежный способ борьбы с мошенниками, которые обходят квартиры под видом сотрудников газовых служб. С 1 января 2024 года проводить проверку газовых плит и устанавливать, ремонтировать любое газовое оборудование внутри квартиры имеет право только та организация, которая обслуживает дом в целом. Как работает новый закон и какие новые обязательства он налагает на южноуральцев, расскажем в этом материале.

«В связи с внесенными изменениями в действующее законодательство собственникам многоквартирных жилых домов необходимо перезаключить договоры на техническое обслуживание внутриквартирного домового газового оборудования (ВДГО). При этом собственники квартир должны заключить договор с той организацией, с которой заключен договор у управляющей компании дома», — говорит заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Челябинской области Юлия Турарова.

Если не заключить договор, то владельцу квартиры могут выписать штраф — от одной тысячи рублей с квартиры.





Челябинец Антон Соколов не стал дожидаться, когда газовики пойдут по квартирам, и сам вызвал мастера.

«Раньше у нас стояла старая газовая плита. И с ней были проблемы. Например, газ иногда отключался. Несколько раз приходилось вызывать мастера. Но потом мы поменяли ее на новую. Сегодня я хочу заключить договор, а заодно проверить плиту, чтобы точно знать, что на кухне порядок», — замечает челябинец.

Многоквартирный дом, где прописан Антон, обслуживает компания «ГазЭнергоСервис». Молодой человек позвонил на горячую линию организации и вызвал мастера.





Мастер пришел на вызов в униформе компании, предъявил служебное удостоверение и взялся за дело.

«Иногда люди думают: если их плита чистая, значит, и безопасная. Однако это не так. За чистотой могут скрываться невидимые глазу проблемы», — говорит слесарь ВДГО компании «ГазЭнергоСервис» Ярослав Юрин.

Первым делом он проверяет работу вытяжки. Если в канале нет тяги и отверстие вентиляции наглухо закрыто гофрой от бытовой вытяжки над плитой, мастер имеет право перекрыть газ до устранения нарушений. Иногда жильцам даже приходится вызывать сотрудников ЖЭКа, чтобы они прочистили вентиляционные шахты. С вентиляцией у Антона никаких проблем нет.





Ярослав Юрин достает из сумки газоанализатор. Этот прибор способен улавливать утечку газа. Мастер проводит им по трубе и конфоркам. Прибор молчит — значит, утечек на кухне нет. Газовик проверяет работу вентилей и конфорок. С ними тоже порядок.

«Если я нахожу какие-то неполадки, то стараюсь исправить их прямо на месте: например, прочищаю конфорки. Если из строя вышел какой-либо элемент или плита является аварийной, то отключаю газ до устранения нарушений. Одним приходится менять детали, а другим — покупать себе новую газовую плиту. Причем разжалобить газовиков не получится. При утечке газа любая искра: спичка, включенный свет — могут закончиться мощным взрывом», — говорит Ярослав Юрин.









На кухне у Соколовых полный порядок. И вытяжка, и плита работают без нареканий. Ярослав Юрин достает из портфеля бумаги, и Антон Соколов подписывает с компанией договор.

«Договор заключается на три года. По нему газовики обязуются один раз в год проверять газовое оборудование внутри квартиры. Но если собственник жилья заметит какие-то неполадки, он может вызывать мастера на дом и чаще. Проверки техники и мелкий ремонт проводятся за счет платы по договору. А если нужно заменить деталь — за отдельную плату. Причем деталями газовики не торгуют, хозяин должен купить ее сам», — поясняет мастер компании «ГазЭнергоСервис» Николай Ромасенко.





По данным ГЖИ региона, до 1 января 2024 года ремонтом внутриквартирного газового оборудования в Челябинской области занимались около 140 частных организаций — ИП, ООО. Иногда за год в одну и ту же квартиру газовики приходили по 6—7 раз. А так как права ремонтировать технику они не имели, то зачастую просто навязывали монтаж нового оборудования — шлангов, вентилей, счетчиков газа, газоанализаторов. Иногда ненужного, порой втридорога.

С 1 января на Южном Урале с жильцами могут работать 14 газораспределительных организаций:

1. АО «Газпром газораспределение Челябинск».

2. АО «Челябинскгоргаз».

3. ООО «ГазЭнергоСервис».

4. МУП «Теплоэнерго».

5. МУП «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей».

6. ООО «Партнер-газ».

7. МУП «Магнитогорские газовые сети».

8. АО «Трансэнерго».

9. ООО «Магнитогорскгазстрой».

10. ООО «Классик».

11. ООО «Златоустгазстрой».

12. ООО «Тополь».

13. ООО «Озерск Газ».

14. ООО «Билон СМ».

Из них в Челябинске работают только две: «Челябинскгоргаз» и «ГазЭнергоСервис». Узнать, какая организация обслуживает ваш дом, можно в УК, ТСЖ и ТСН. А если дом брошенный, без управляйки, то в администрации муниципалитета.

При этом цены у каждой организации на обслуживание внутриквартирного газового оборудования разные. Их устанавливают сами газовики. Например, «ГазЭнергоСервис» будет взимать 88,33 рубля в месяц за двухконфорочную или встроенную плитку и 109,17 рубля за плиту на четыре конфорки, то есть 1059 и 1310 рублей за год соответственно.

Отдавать мастеру деньги при заключении договора не нужно. В Челябинске этот платеж после заключения договора появится отдельной строкой в общей квитанции от «Челябэнергосервиса».