Южноуральцам обещают 30‑градусные морозы и снегопады в выходные

В отдельных районах прогнозируют штормовой ветер

В длинные праздничные выходные в Челябинской области прогнозируют тридцатиградусные морозы, снегопады и штормовой ветер. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о метелях и гололеде.

В ночь на воскресенье, 6 марта, в регионе похолодает до −9, −14°C, на юге будет теплее — до −4°C. Днем столбики термометров покажут −6, −11°C, на юге области воздух прогреется до −1°C. Облачно с прояснением, снег, местами возможны метели. Гололедные явления. Ветер северный, северо-восточный от 9 до 14 метров в секунду, порывы от 15 до 20 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду.

Предстоящей ночью в Челябинске столбики термометров опустятся до −9, −11°C, днем поднимутся до −6, −8°C. Облачно с прояснением, снег. Ветер северный, северо-восточный от 9 до 14 метров в секунду.

В понедельник, 7 марта, в Челябинской области температура воздуха составит −19, −24°C, при прояснении прогнозируют до −29°C. Днем потеплеет до −8, −13°C. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, местами осадки в виде небольшого снега. Ветер северо-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинске 7 марта ожидается −20, −22°C в ночные часы и −10, −12°C в дневные. Без осадков. Ветер северо-западный, северный от 5 до 10 метров в секунду.

Во вторник, 8 марта, в Челябинской области столбики термометров ночью достигнут −21, −26°C, в горах и низинах прогнозируют понижение температуры до −31°C. Днем воздух прогреется до −7, −12°C. Переменная облачность, осадков не обещают. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

В ночь на вторник в Челябинске столбики термометров покажут −25, −27°C, днем значительно потеплеет — до −9, −11°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

Региональное ГУ МЧС России предупредило южноуральцев о непогоде и рекомендовало автомобилистам воздержаться от длительных поездок.