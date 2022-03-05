В МЧС Челябинской области предупредили об ухудшении погоды

На территории региона пройдет мокрый снег

В Челябинской области 5 и 6 марта в отдельных районах ожидается мокрый снег. Местами возможен гололед, сильное отложение осадков на проводах, усиление ветра до 25 м/с, метели, сообщили в ГУ МЧС региона.

При гололеде необходимо передвигаться осторожно, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, а руки свободны. Пожилым людям советуют использовать специальную трость. Если вы падаете, постарайтесь сгруппироваться. Воздержитесь от дальних поездок на автомобиле.

«На пешеходных переходах, на подъездах к ним и в других местах возможного появления пешеходов на проезжей части проявляйте повышенную осторожность. Помните, что пешеход также идет по обледеневшей дороге и не может быстро передвигаться. Не следует подавать звукового сигнала, особенно вблизи от пешехода: в спешке он может поскользнуться и упасть в непосредственной близости от автомобиля. Будьте особенно внимательны к детям и пешеходам пожилого возраста», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В случае происшествий звоните на телефоны экстренных служб — 112 и 01!