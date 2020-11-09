Южноуральскую продукцию продвинут на международных онлайн-площадках

Для получения господдержки предпринимателям нужно заполнить заявку.

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Российский экспортный центр совместно с Центром поддержки экспорта «Территории бизнеса» финансирует затраты на размещение и продвижение товаров/услуг челябинских компаний на электронных торговых площадках, ориентированных на экспорт.

Благодаря большому объему трафика посетителей, электронные торговые площадки являются наиболее перспективной платформой для предприятий, производителей среднего и малого бизнеса по всему миру. Ни для кого не секрет, что в последние годы торговля на интернет-площадках стала одной из главных платформ для осуществления торговых сделок.

Центр поддержки экспорта «Территории Бизнеса» готов оказать услуги по размещению субъекта предпринимательства на международных электронных торговых площадках, в том числе:

содействовать в регистрации аккаунта субъекта малого и среднего предпринимательства на одной из международных электронных торговых площадках (Alibaba.com, Europages.com, Amazon.com и др.);

оказать услуги по продвижению продукции субъекта малого и среднего предпринимательства на международной электронной торговой площадке.

К господдержке предприятий, желающих выйти на международные онлайн-площадки , подходят индивидуально. Предпринимателям помогают определить наиболее подходящую площадку для их продукта, продвинуть их аккаунты на электронных площадках, а также проводят обучающие мероприятия.

«На фоне пандемии коронавируса и отмены всех мероприятий, которые связаны с физическими контактами, онлайн-торговля становится одним из ключевых каналов продаж как для розничного, так и для оптового бизнеса», — пояснила руководитель Центра поддержки экспорта «Территории Бизнеса» Наталья Кондакова.

Данная услуга предоставляется для субъектов малого и среднего предпринимательства на бесплатной основе. Все расходы, связанные с размещением на электронных площадках, Центр поддержки экспорта «Территории Бизнеса» берет на себя.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Челябинской области осуществляется в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», направленного на развитие экспорта и увеличение объема несырьевого неэнергетического экспорта.

Как получить услугу?

Необходимо заполнить пакет документов — информацию о компании и продукции на экспорт https://docs.google.com/forms/d/ 1sFfiyc00CdzDYIDsD_luoApblI_vgCgj-xDOFPdLNak /edit?usp=sharing.

Документы для получения услуги:

Участие для МСП бесплатное, подробности можно узнать по телефону: 8 (351) 14-06-06 или по эл. адресу: cpe@fond74.ru.