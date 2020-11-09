Российский экспортный центр совместно с Центром поддержки экспорта «Территории бизнеса» финансирует затраты на размещение и продвижение товаров/услуг челябинских компаний на электронных торговых площадках, ориентированных на экспорт.
Благодаря большому объему трафика посетителей, электронные торговые площадки являются наиболее перспективной платформой для предприятий, производителей среднего и малого бизнеса по всему миру. Ни для кого не секрет, что в последние годы торговля на
Центр поддержки экспорта «Территории Бизнеса» готов оказать услуги по размещению субъекта предпринимательства на международных электронных торговых площадках, в том числе:
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содействовать в регистрации аккаунта субъекта малого и среднего предпринимательства на одной из международных электронных торговых площадках (Alibaba.com, Europages.com, Amazon.com и др.);
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оказать услуги по продвижению продукции субъекта малого и среднего предпринимательства на международной электронной торговой площадке.
К господдержке предприятий, желающих выйти на международные
«На фоне пандемии коронавируса и отмены всех мероприятий, которые связаны с физическими контактами, онлайн-торговля становится одним из ключевых каналов продаж как для розничного, так и для оптового бизнеса», — пояснила руководитель Центра поддержки экспорта «Территории Бизнеса» Наталья Кондакова.
Данная услуга предоставляется для субъектов малого и среднего предпринимательства на бесплатной основе. Все расходы, связанные с размещением на электронных площадках, Центр поддержки экспорта «Территории Бизнеса» берет на себя.
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Челябинской области осуществляется в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», направленного на развитие экспорта и увеличение объема несырьевого неэнергетического экспорта.
Как получить услугу?
Необходимо заполнить пакет документов — информацию о компании и продукции на экспорт https://docs.google.com/forms/d/
Документы для получения услуги:
Участие для МСП бесплатное, подробности можно узнать по телефону: 8 (351) 14-06-06 или по эл. адресу: cpe@fond74.ru.