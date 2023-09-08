Южноуральский аграрий рассказал об особенностях уборки хлеба в дожди

Затяжные осадки вынуждают сдвигать сроки полевых работ

Обильные дожди, которые заливали наш регион больше недели, не дали аграриям Челябинской области провести уборку в сжатые сроки. Как рассказал журналистам медиахолдинга «Первый областной» директор ООО «Хлебинка» (Верхнеуральский район) Евгений Фомин, почве нужно дать просохнуть несколько дней, чтобы техника могла полноценно работать в поле. Речь шла о зерновых культурах: пшеницу можно было убрать и раньше, но небесная канцелярия пока не дает это сделать в полный рост. Впрочем, выручить аграриев в этой ситуации может короткое бабье лето, которое наступило в области на этой неделе.





«Дожди, конечно, осложнили эту уборку. Мы бы уже давно пшеницу убрали и перешли бы на лен, но затяжные осадки не дают полноценно работать. Почва должна подсохнуть, влажность зерна должна быть такая, чтобы его было возможно убрать. Но сейчас, даже если комбайны доедут, то нарежут там колеи, и ничего хорошего из этого не получится. Сушилка не возьмет такой влажный хлеб. Нужно дней пять хорошей погоды, без дождей, чтобы была возможность это сделать», — отметил Евгений Фомин.

На данный момент в хозяйстве засеяно около тысячи гектаров пшеницы сорта «силантий». Это высокопродуктивный и перспективный сорт, подходящий под климатические условия Южного Урала. Продукцию после сбора урожая направят в перерабатывающую компанию, которая сделает из этого зерна вкусные хлебобулочные изделия.

Согласно оперативной информации об уборке зерновых и зернобобовых культур регионального министерства сельского хозяйства, в Челябинской области по состоянию на 8 сентября обмолочено 337,2 тысячи га. При этом общая уборочная площадь составляет 1431,6 тысячи га, то есть на сегодняшний день показатель обмолота находится в пределах 24%.





Аграрии успели намолотить 510,5 тысячи тонн зерна. По этому показателю Верхнеуральский район сейчас занимает первое место в регионе (64,2 тысячи тонн). Его догоняет только Кизильский район, где аграрии намолотили 62,7 тысячи тонн зерна, а третье место занял Троицкий район с 55,8 тысячи тонн урожая.

В целом аграрии используют каждый погожий день для уборки. На этой неделе губернатор Алексей Текслер поручил завершить уборочную кампанию до наступления минусовых температур, несмотря на погодные условия. В это время важно гармонизировать отношения между поставщиками зерна, элеваторами и переработчиками. Главной целью остается увеличение урожайности до 20 центнеров с гектара. Для этого нужно вовлекать в сельхозоборот новые земли, проводить мелиорацию, использовать удобрения и цифровые технологии.