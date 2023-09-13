Губернатор Алексей Текслер поручил сохранить каждый центнер зерна

Дождливая погода повлияла на темпы уборочной кампании

В Челябинской области неустойчивая погода повлияла на темпы уборочной кампании. На сегодняшний день аграрии обмолотили около 350 тыс. га площадей. Им предстоит обработать еще 1 млн 100 тыс. га. Глава региона Алексей Текслер на областном совещании с главами муниципалитетов и членами правительства поручил сохранить каждый центнер зерна, сообщили в пресс-службе губернатора.



«Погода переменчивая, просветы нужно максимально эффективно использовать для уборки зерновых, картофеля и овощей. Важно сохранить каждый центнер зерна. Синхронизировать работу всех вовлеченных сторон: поставщиков зерна, элеваторов, переработчиков. Мощностей для хранения зерна в области достаточно», — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона также поручил контролировать ситуацию и быть в постоянном контакте с аграриями своему заместителю Сергею Сушкову, региональному Минсельхозу и главам муниципалитетов.

«В наших интересах — максимально поддержать сельхозпроизводителей, помочь им успешно завершить сезон и подготовиться к следующему. От этого зависит социально-экономическая устойчивость не только многих муниципальных образований, но и всей области», — сказал он.

В регионе за 7 месяцев этого года индекс промышленного производства вырос на 11,3%.

«Высокий показатель в обрабатывающей промышленности — 14%. На 9,7% вырос оборот розничной торговли. Важный показатель — рост инвестиций в основной капитал, что во многом стало результатом системной господдержки. Среднемесячная заработная плата увеличилась на 15,1% и составила 55 700 рублей, реальная (скорректированная на уровень инфляции) — 109,4%», — добавили в пресс-службе правительства области.

Обильные и затяжные дожди повлияли на уборочную кампанию в Челябинской области. Аграрии не смогли провести ее в сжатые сроки. Директор ООО «Хлебинка» (Верхнеуральский район) Евгений Фомин рассказал журналистам медиахолдинга «Первый областной», что почве нужно дать просохнуть несколько дней, чтобы техника могла полноценно работать в поле.

