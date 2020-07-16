Южноуральских учителей денежно поощрят за подготовку призеров олимпиад

О новой мере поддержки педагогов заявил губернатор Алексей Текслер.

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В Челябинской области разработали новую меру поддержки учителей. По решению главы региона выплаты получат педагоги, ученики которых стали призерами всероссийских и международных олимпиад.

«Талантливые педагоги способны распознать одаренность ребенка и помочь раскрыть природный потенциал, который заложен в каждом. Развитие поддержки одаренных детей и их наставников — это важная задача областного правительства. От нас сегодня зависит, смогут ли наши дети в будущем стать источником инновационных идей и созидательного творчества», — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Подготовивший победителя или призера учитель получит 50 тысяч рублей. На получение премии педагога должны выдвинуть до 1 сентября, а окончательное решение примет Минобрнауки региона. Выплаты будут начислены в октябре.