/ Жители Челябинска пожаловались на торговлю на закрытом Доваторском рынке

Возле торговых рядов продолжают отовариваться горожане.

Челябинцы пожаловались на возобновление работы закрытого весной Доваторского рынка. Фотографии того, как работают прикрытые лишь несколькими баннерами торговые ряды, к которым стоят очереди из покупателей, прислали в редакцию читатели сайта «Первый областной».

Вот как выглядит улица Доватора со стороны Воровского. Ларьки стоят вдоль Доватора около магазина «Лотос», как будто и не закрывали никакой рынок. — рассказала читательница сайта «Первый областной».

Отметим, что рынок закрыли в марте 2019 году. В планах у администрации — благоустроить территорию под сквер. По словам главы Центрального района Виктора Ереклинцева работы должны начаться в конце июня. Доваторский рынок будет выглядеть как бульвар на проспекте Ленина.