ЮУрГУ торопит абитуриентов подать согласие на зачисление в вуз

Прием согласий завершается 11 августа

Южно-Уральский государственный университет торопит абитуриентов подать согласие на зачисление, поскольку без него будущие студенты зачислены в вуз не будут, сообщили накануне, 2 августа, в пресс-службе образовательного учреждения.

«Прием согласий завершится 11 августа в 18:00 по челябинскому времени, согласие может быть подано только в один вуз. Обработка согласий может занять до нескольких рабочих дней, поэтому рекомендуется подать согласие на зачисление как можно раньше»,— рассказали представители ЮУрГУ.

Подать согласие на зачисление в вуз можно дистанционно. Для этого абитуриентам необходимо зайти на сайт abit.susu.ru, в меню, расположенном слева, выбрать пункт «Согласие на зачисление», скачать бланк согласия, заполнить его на сайте, загрузить в систему и подтвердить изменения.

Согласие на зачисление в вуз подается тогда, когда абитуриент успешно прошел конкурс в определенном учебном заведении, увидел свое имя в конкурсном списке и точно решил, что хочет проходить обучение именно в этом университете. Без согласия в вуз не зачислят.