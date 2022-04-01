Южноуральские садоводы получат в 2022 году 20 млн рублей на развитие СНТ

Областной бюджет компенсирует расходы товариществ на отсыпку дорог и другие работы

Садовые товарищества Челябинской области за последние шесть лет получили из областного бюджета 100 млн рублей на развитие. 20 млн рублей заложено в 2022 году. Председатель регионального отделения «Союза садоводов России» Константин Толкачев на пресс-конференции 1 апреля рассказал, как товарищества могут получить господдержку.

По словам Константина Толкачева, южноуральские садовые товарищества могут рассчитывать на три вида помощи: из местного, областного и федерального бюджетов. Область может выделить деньги на компенсацию расходов, которые товарищество понесло, например, на строительство и отсыпку дорог, обустройство контейнерных площадок, покупку оборудования для электроснабжения и другие цели.

«В 2022 году на развитие инфраструктуры садовых товариществ области заложено 20 млн рублей. Товарищество может получить до 500 тысяч на компенсацию понесенных на развитие инфраструктуры расходов», — пояснил спикер.

Однако он уточнил, что в самом городе Челябинске с 2019 года садоводы не получают такую субсидию.

«Мы не раз направляли письма в администрацию Челябинска, чтобы нам разъяснили: по какой причине город не принимает целевые средства областного бюджета. Каждый раз мы получаем какие-то расплывчатые ответы. По нашим подсчетам, город недополучил около 10 млн рублей, направленных на работу садоводов», — прокомментировал Константин Толкачев.

При этом он уточнил, что в других городах и муниципалитетах поддержка действует. Кроме того, города или районы могут оказывать помощь СНТ и из собственных бюджетов. Например, в Магнитогорске ведут обновление дорог ко всем садовым товариществам. А в Троицке садоводы смогут получить скидку 50% на проезд в общественном транспорте к садовым участкам.

СНТ также могут подать заявку и в программу по догазификации.

Кроме того, Константин Толкачев рассказал, о каких изменениях в законодательстве должны знать южноуральские садоводы.