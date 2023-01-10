Южноуральские почтальоны рассказали о доставке пенсии в морозы

Спецодежда и шипованные накладки помогают сотрудникам, но более ценно душевное отношение жителей

Доставка корреспонденции и пенсий продолжается при любой погоде. В региональном управлении Федеральной почтовой службы рассказали, что каждый день на улицы южноуральских городов и сел выходят около 2,5 тысячи почтальонов. В информационном агентстве «Первое областное» узнали, что и кто помогает разносчикам корреспонденции в такие морозы.

Нынешние морозы не помешают пенсионерам вовремя получить положенные выплаты, а организациям — свою корреспонденцию. Поскольку почтальоны много работают на открытом воздухе, то в морозы важно обеспечить их безопасность. Так, например, в крупных городах почту доставляют на автомобилях. Тем сотрудникам, которые обслуживают многоквартирные дома, рекомендуют делать перерывы, чтобы как меньше проводить время на улице.

«Доставка пенсий в новом году началась с 3 января. Южноуральские почтальоны на всех маршрутах, включая горные районы, где температура воздуха опустилась ниже 30 градусов, работают без сбоев», — заверяют в УФПС по Челябинской области.

Как рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» Юлия Череватых, начальник Челябинского почтамта, с почтальонами в обязательном порядке проводится инструктаж, который проводит заместитель начальника отделения связи. Специалист рассказывает, как сотрудники должны быть одеты, им выдается спецодежда (валенки, теплые куртки и ватные комбинезоны), а также ледоходы. Ледоходы — это специальные резиновые накладки на обувь, оборудованные небольшими шипами.

«Для удобства работы почтальоны связываются со старшим по дому, чтобы свободно попадать в подъезды. Наши доблестные пенсионеры очень хорошо относятся к почтальонам: согреют, чаем напоят, угостят, предупредят своих соседей. Доставка пенсии и корреспонденции по назначенному времени осуществляется несмотря на погодные условия. Почтальоны имеют перерыв, они возвращаются в отделение связи, где могут согреться, а затем вновь выходят на доставку», — отмечает Юлия Череватых.

Что касается сельских территорий, где зачастую приходится перемещаться на довольно дальние расстояния, то, по словам начальника Челябинского почтамта, обязательно заказывают машины. Так, например, в селе Большой Куяш Кунашакского района одна улица имеет протяженность в десять километров, а зайти нужно практически в каждый дом, поэтому автомобиль в этих случаях обязателен. Сельские жители тоже радушно относятся к почтальонам. Они всегда готовы угостить доставщика пенсий и корреспонденции горячим чаем и предупредить соседей о том, чтобы подготовились к визиту по-настоящему желанного для каждой семьи гостя.

Действительно, в эти дни наш регион переживает сильные морозы: второй день школьники всех классов остаются дома, а низкая температура воздуха продержится в области как минимум до завтрашнего дня. Корреспонденты ИА «Первое областное» собрали советы, как не допустить обморожений у домашних животных при такой погоде, а также как запустить двигатель своего автомобиля.



Автор: Марат Худяков