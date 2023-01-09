Как завести машину в сильный мороз?

Лайфхаки от «Первого областного», подсказанные опытом и здравым смыслом

В Челябинской области в ближайшие дни сохранится аномально холодная погода. Местами температура воздуха опустится ниже −30°C. Запуск двигателя в такой мороз — испытание, которое успешно пройдет не всякое авто. ИА «Первое областное» выяснило, по каким причинам машина чаще всего отказывается заводиться в холода и какие существуют способы вдохнуть в нее жизнь.

Почему не заводится автомобиль?

Проблемы с запуском могут возникать по разным причинам. Одна из самых частых — низкий уровень заряда аккумулятора. Батарея, особенно старая, имеет свойство разряжаться. Но если летом мы этого обычно не замечаем, то в холодное время года стартеру может просто не хватить тока, чтобы раскрутить коленчатый вал, погруженный в холодное, загустевшее масло.

Вторая возможная причина — собственно холодное, загустевшее моторное масло. В уральском климате самыми популярными являются масла с вязкостью 5W-30 и 5W-40. Левая часть маркировки у обоих масел одинаковая, указывает на то, что жидкости сохраняют достаточную вязкость для пуска двигателя при температуре до −30°C. Правая часть сообщает о вязкости летом: в жару масло с маркировкой «40» будет более густым, чем масло с маркировкой «30». Но оно также будет и более густым в холода. Поэтому в сильный мороз запуск двигателя с маслом 5W-40 с большей вероятностью окажется неудачным, чем с маслом 5W-30.





Машина также может не заводиться из-за состояния свечей зажигания. Они либо могут быть просто неисправны, либо их может залить. Последнее часто случается именно в морозы: при повороте ключа переохлажденная топливная смесь подается в камеру сгорания, но воспламенения не происходит. В результате после нескольких неудачных попыток запуска свечи покрываются бензиновым конденсатом, и высечь искру из них уже не получается.

Препятствием к запуску может оказаться и водный конденсат в топливном баке. Влага оседает на внутренних стенках из воздуха, стекает вниз и попадает в топливную систему. Понятно, что смесь с большим количеством воды не воспламенится в двигателе, а пока вы ее прогоняете, можно подсадить аккумулятор или залить свечи.

Запускаем машину в мороз

В ситуации, когда вам на работу, а машина не заводится, не всегда есть возможность разобраться в точных причинах. Если во время пуска стартер крутится кое-как, а лампочки тускнеют, то дело, скорее всего, в аккумуляторе. Чтобы облегчить ему работу, попробуйте выжать сцепление. Тогда ему не придется тратить силы на вращение элементов трансмиссии, и двигатель запустится с большей вероятностью. В машинах с автоматическим переключением передач, где педали сцепления нет, рукоять коробки перед пуском следует установить в нейтральное положение.

Если прием со сцеплением не сработал, тогда придется прикуривать. Хорошо, если поблизости окажется добрый сосед, от чьей машины можно кинуть провода. Если такого соседа нет, можно воспользоваться специальным пусковым устройством. Правда, следует помнить, что некоторые современные модели автомобилей могут блокировать пуск двигателя от внешнего источника энергии.





Чтобы не было подобных проблем, в преддверии морозов имеет смысл проверить заряд аккумулятора и в случае необходимости снять его и подзарядить. Иногда подсевшему аккумулятору достаточно просто постоять несколько часов в тепле, чтобы прийти в себя. Некоторые автомобилисты в сильные морозы заносят аккумуляторы в дом на всю ночь, а утром ставят обратно. Если аккумулятор не держит заряд от старости, то лучше купить новый.

Чтобы не залить свечи, опытные водители советуют не пытаться запустить двигатель слишком часто. Также рекомендуется не включать стартер сразу же после зажигания — лучше подождать несколько секунд, пока топливный насос закачает в систему достаточно бензина.

Чтобы уменьшить количество конденсата в бензобаке, зимой советуют заправляться доверху. Если, конечно, позволяет кошелек. Также существуют специальные осушающие присадки для бензина.

Понятно, что теплый двигатель запустить в мороз гораздо проще, чем холодный. Можно установить на автомобиль предпусковой подогреватель двигателя. На рынке огромный выбор подобных устройств ценой от пары тысяч до нескольких десятков тысяч рублей. Для сохранения двигателя в тепле можно воспользоваться автомобильным одеялом, но вопрос о его эффективности остается открытым. На несколько часов одеяла, пожалуй, и хватит. Но за ночь, когда на улице мороз за 30, как двигатель ни укутывай, он все равно охладится.