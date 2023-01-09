Собаки, верблюды и тигры: как животные переживают суровые челябинские морозы

Владельцы питомцев и эксперты рассказали, как согреть подопечных зимой

Сегодня утром, 9 января, в Челябинске температура воздуха опустилась до −29°C. Люди справляются с морозом как могут: взрослые теплее одеваются и перебежками добираются до работы, а школьникам и вовсе отменили занятия. Но как суровые дни переживают животные? Корреспондент ИА «Первое областное» пообщался с представителями зоопарка, приюта, а также простыми хозяевами собак и выяснил, как они согревают своих подопечных.

В пресс-службе Челябинского зоопарка рассказали, что на улице остались животные, которые приспособлены к жизни в холоде. Верблюды и альпака — самые шерстяные из местных питомцев — отлично себя чувствуют и круглый год встречают посетителей.

Лисы, волки, рыси, все куньи, олени, дальневосточные леопарды и, как ни странно, тигры (потому что они тут — амурские) тоже нормально переживают морозы. Они еще в конце ноября обновили шерсть на более плотную, некоторые животные накопили дополнительную жировую прослойку. При этом для всех уличных питомцев заранее подготовили домики, утепленные соломой, в которых можно укрываться от ветра и осадков.









Теплолюбивых животных, например льва, носух, мангустов, сурикатов, сервала, всех приматов, еще в конце осени перевели в теплые вольеры. Их наши морозы не беспокоят.

Не меньше, чем в зоопарке, питомцев содержится в приютах. Руководитель приюта «Наш дом» Полина Прийменко отметила, что все собаки находятся в уличных вольерах, но, если соблюдать правила, подопечные без проблем переживут морозы.

Главная проблема, по словам руководителя приюта, не мороз сам по себе, а холодный ветер и влажность. С этим и надо бороться.

«Будка, чтобы не задувал ветер, сено, чтобы было сухо, все это в безветренном вольере, где собаки не на привязи, то есть могут двигаться и разгонять кровь. И полные миски еды, конечно. Никаких обморожений не было», — поделилась Полина Прийменко.





Жители сел делятся схожими советами. Собак, которые живут на привязи на улице, почаще отпускают побегать. Крупный скот загоняют в теплые сараи. Если места не хватает, укрывают их попонами — специальными покрывалами.

Квартирные собаки, как правило, не такие подготовленные к морозам, как сельские. Особенно если речь о миниатюрных породах.

К выгулу таких питомцев стоит подойти ответственно. Нужно сократить время выгула до минимального. Путешествия до соседнего квартала и игры в снегу оставляем на потом, сейчас только в туалет — и домой.

Также для защиты лапок от острых льдинок и реагентов можно подобрать в зоомагазине специальный воск или мазь. Если не хочется перед каждым выгулом проводить такие процедуры, стоит найти подходящие сапожки. Ну и без теплого комбинезона домашним питомцам, конечно, тоже никуда.